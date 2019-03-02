Roberto Soldado: Çok fazla geliştirmemiz gereken şey var

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ettikleri müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın reaksiyon göstermeyi başardığını belirten Soldado, "Çok istekli girdiğimiz bir karşılaşmaydı ama erken gol yedik. Kazanmaya çok ihtiyacımız olan bir akşamda maça başladık. Bu haftada golü gördükten sonra devreye öne girmeyi başardık. Çok fazla geliştirmemiz gereken şeyler var. Hepimizin bunun farkında olduğumuzu düşünüyorum. Herkesin bir adım daha fazla atması gerekiyor. Devre arasına 2-1 önde ve rakipten 1 kişi fazla girdik. Kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Çok kolay şekilde kendimizi sıkıntıya sokacak duruma girdik. Çok acı çekiyoruz ondan sonra. Bu duruma getirdikten sonra bir penaltı oldu lehimize ve maçı kazandık. Taraftarların verdiği güç bizim için önemliydi ve onların sayesinde üçüncü golü bulmayı başardık. Onların desteğiyle 3 puanı aldık" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ MAÇLARA ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM"

Geleceği hakkında konuşan Soldado şöyle dedi: "Benim için gelecek, önümüzdeki haftaki maç demek. Önümüzdeki maça odaklanmış durumdayım. Takıma nasıl katkı veririm haftaya bunları düşünüyorum. Şu anda bireysel düşüneceğim durumda değilim, takımımızı düşünmek mecburiyetindeyiz. Takım arkadaşlarıma katkı vermek zorundayım. Hocamızın beni beğenmesi mecburiyetindeyim. 4 ay acı çektiğim bir dönemi geride bıraktım. Sahada olmaktan keyif alıyorum. Umarım aynı şekilde devam eder."

Kontratıyla ilgili "Bir opsiyonu var mı" şeklinde sorulan soruya Soldado, "Bu durum doğru değil" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Roberto Soldado'nun açıklamaları

DHA