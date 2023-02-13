Roberto Soldado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Soldado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberto Soldado kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberto Soldado ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberto Soldado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Soldado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Roberto Soldado

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Soldado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Soldado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Soldado 27 Mayıs 1985 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Roberto Soldado Rillo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Soldado Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Toldra Consulting S.L. yapmaktadır. Roberto Soldado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Roberto Soldado'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Roberto Soldado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/r9soldado

http://instagram.com/r9soldado

Roberto Soldadoboyu ve yaşı kaç

Roberto Soldado Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Roberto Soldado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Roberto Soldado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Soldado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2000 yılında Real Madrid U19

1 Temmuz 2001 yılında Real Madrid B

1 Temmuz 2005 yılında Real

1 Temmuz 2006 yılında Osasuna

30 Haziran 2007 yılında Real

1 Temmuz 2008 yılında Getafe

1 Temmuz 2010 yılında Valencia

5 Ağu 2013 yılında Tottenham

14 Ağu 2015 yılında Villarreal

10 Ağu 2017 yılında Fenerbahçe

15 Temmuz 2019 yılında Granada

1 Temmuz 2021 yılında Levante

Roberto Soldado kimdir

Roberto Soldado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Soldado şuan Levante takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Don Bosco C.F.

Roberto Soldado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İspanya takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 7 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roberto Soldado nereli

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