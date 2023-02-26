Roberto Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Torres 7 Mart 1989 tarihinde Arre şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Torres Morales şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Antonio López Management yapmaktadır. Roberto Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Torres'nin Foolad FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Torres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rober10torres/

Roberto Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Roberto Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında CA Osasuna Prom

1 Temmuz 2012 yılında Osasuna

10 Ocak 2023 yılında Foolad

Roberto Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Torres şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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