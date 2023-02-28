Roberto Villamarin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Villamarin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Villamarin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Villamarin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Villamarin 25 Eylül 1997 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Roberto Daniel Villamarín Mora şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Villamarin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Roberto Villamarin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberto Villamarin'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Villamarin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/rodavillamarin

http://www.instagram.com/rodavillamarin96/

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http://www.facebook.com/roberto.villamarin.9081

Roberto Villamarin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Villamarin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

Roberto Villamarin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Villamarin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında UTC

20 Ocak 2018 yılında Atlas

1 Temmuz 2018 yılında Alianza Lima

31 Aralık 2018 yılında Atlas

4 Ocak 2019 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2020 yılında Ayacucho FC

1 Ocak 2022 yılında Cusco FC

29 Ocak 2022 yılında Universitario

1 Temmuz 2022 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Roberto Villamarin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Villamarin şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roberto Villamarin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Atlas (2010-2012), Alianza Lima

Peru takımında 3 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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