Roberto Voican kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberto Voican Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberto Voican adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberto Voican Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberto Voican 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Niculae Roberto Voican şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberto Voican Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Roberto Voican'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberto Voican Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberto Voican isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberto Voican Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberto Voican futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Roberto Voican Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberto Voican şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 72 numaralı formayı giymektedir.

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