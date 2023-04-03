Roberts Aditajs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Aditajs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Roberts Aditajs kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberts Aditajs ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Roberts Aditajs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Aditajs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Aditajs adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Aditajs Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Aditajs 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur.  Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Roberts Adītājs şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Aditajs Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Roberts Aditajs'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

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Roberts Aditajs Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Aditajs kimdir

Roberts Aditajs Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Aditajs şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Roberts Aditajs Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Letonya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 31 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Roberts Aditajs nereli

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