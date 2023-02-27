Roberts Apsits kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Apsits Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Apsits adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roberts Apsits Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roberts Apsits 29 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roberts Apsits Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına - tarihinde katılmıştır. Roberts Apsits'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roberts Apsits Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roberts Apsits Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roberts Apsits şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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