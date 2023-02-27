Roberts Jaunarajs Janvaris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Jaunarajs Janvaris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Jaunarajs Janvaris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Jaunarajs Janvaris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Jaunarajs Janvaris 23 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Roberts Krists Jaunarājs-Janvāris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Jaunarajs Janvaris Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 8 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Roberts Jaunarajs Janvaris'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberts Jaunarajs Janvaris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Jaunarajs Janvaris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberts Jaunarajs Janvaris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberts Jaunarajs Janvaris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Liepaja

10 Mart 2020 yılında Tukums

1 Ocak 2021 yılında Auda

8 Mart 2022 yılında Super Nova

Roberts Jaunarajs Janvaris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Jaunarajs Janvaris şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Roberts Jaunarajs Janvaris Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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