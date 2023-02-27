Roberts Kukulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Kukulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Kukulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Kukulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Kukulis 25 Mayıs 2007 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Kukulis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberts Kukulis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına - tarihinde katılmıştır. Roberts Kukulis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberts Kukulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Kukulis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberts Kukulis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberts Kukulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Kukulis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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