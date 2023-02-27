Roberts Ozols kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Ozols Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Ozols adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Ozols Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Ozols 10 Eylül 1995 tarihinde Kuldīga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Ozols Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Roberts Ozols, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Auda futbol takımında oynamaktadır. FK Auda takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Roberts Ozols'nin FK Auda ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberts Ozols Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Ozols isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberts Ozols Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberts Ozols futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Spartaks

1 Mart 2014 yılında Daugava Riga

1 Şubat 2015 yılında Riga

4 Şubat 2023 yılında Auda

Roberts Ozols Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Ozols şuan FK Auda takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Roberts Ozols Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Liepājas Metalurgs

Letonya takımında 12 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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