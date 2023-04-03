Roberts Rubulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Rubulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Rubulis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Roberts Rubulis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Roberts Rubulis 24 Mayıs 2006 tarihinde doğmuştur. Letonya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Roberts Rubulis Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
JDFS Alberts Riga futbol takımında oynamaktadır. JDFS Alberts Riga takımına - tarihinde katılmıştır. Roberts Rubulis'nin JDFS Alberts Riga ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Roberts Rubulis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Roberts Rubulis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Roberts Rubulis şuan JDFS Alberts Riga takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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