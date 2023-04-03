Roberts Rubulis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Rubulis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Roberts Rubulis kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Roberts Rubulis ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.