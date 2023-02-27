Roberts Savalnieks kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Savalnieks Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Savalnieks adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Savalnieks Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Savalnieks 4 Şubat 1993 tarihinde Valmiera şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Roberts Savaļnieks şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Savalnieks Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandrs Bogdanovs yapmaktadır. Roberts Savalnieks, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFS futbol takımında oynamaktadır. RFS takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Roberts Savalnieks'nin RFS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Roberts Savalnieks Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/savelijs/

Roberts Savalnieks Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Savalnieks isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberts Savalnieks Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberts Savalnieks futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2014 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2014 yılında Liepaja

1 Şubat 2016 yılında Riga

31 Aralık 2016 yılında Liepaja

1 Ocak 2017 yılında RFS

1 Ocak 2022 yılında Liepaja

1 Ocak 2023 yılında RFS

Roberts Savalnieks Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Savalnieks şuan RFS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Roberts Savalnieks Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya takımında 11 numaralı formasıyla 25 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 2 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 11 numaralı formasıyla 27 Haziran 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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