Roberts Veips kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Veips Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Veips adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Veips Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Veips 22 Şubat 2000 tarihinde Riga şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Veips Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Roberts Veips, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valmiera FC futbol takımında oynamaktadır. Valmiera FC takımına 22 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Roberts Veips'nin Valmiera FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberts Veips Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Veips isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberts Veips Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberts Veips futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağustos 2016 yılında Sampdoria U17

1 Ağustos 2017 yılında Sampdoria U19

12 Mart 2021 yılında Ambrosiana

1 Eylül 2021 yılında Auda

22 Şubat 2022 yılında Valmiera

Roberts Veips Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Veips şuan Valmiera FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Roberts Veips Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Letonya U19 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

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