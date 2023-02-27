Roberts Zelmanis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Roberts Zelmanis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Roberts Zelmanis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Roberts Zelmanis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Roberts Zelmanis 18 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Letonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Roberts Zelmanis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Roberts Zelmanis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Super Nova futbol takımında oynamaktadır. SK Super Nova takımına 3 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Roberts Zelmanis'nin SK Super Nova ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Roberts Zelmanis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Roberts Zelmanis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Roberts Zelmanis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Roberts Zelmanis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında RFS II

1 Ocak 2020 yılında Liepaja II

20 Temmuz 2020 yılında Liepaja

3 Mart 2021 yılında DFK Dainava

5 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2021 yılında Super Nova

Roberts Zelmanis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Roberts Zelmanis şuan SK Super Nova takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Roberts Zelmanis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Letonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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