Robi Saarma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robi Saarma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robi Saarma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robi Saarma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robi Saarma 20 Mayıs 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robi Saarma Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trequartista Football Man. yapmaktadır. Robi Saarma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robi Saarma'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robi Saarma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robi Saarma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robi Saarma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robi Saarma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Nomme U17

1 Ocak 2018 yılında Nomme United

16 Ocak 2022 yılında Paide

Robi Saarma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robi Saarma şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robi Saarma Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Nõmme United

Estonya takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U18 takımında 16 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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