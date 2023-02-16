Robin Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Becker adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Becker Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Becker 18 Ocak 1997 tarihinde Solingen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Robin Tim Becker şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Becker Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Haspel Sportconsulting yapmaktadır. Robin Becker, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Dresden futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Dresden takımına 29 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Robin Becker'nin Dynamo Dresden ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Becker Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Becker isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Becker Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Becker futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Leverkusen U17

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2015 yılında Leverkusen

17 Temmuz 2016 yılında Heidenheim

30 Haziran 2017 yılında Leverkusen

1 Temmuz 2017 yılında E. Braunschweig

29 Temmuz 2020 yılında Dresden

Robin Becker Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Becker şuan Dynamo Dresden takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robin Becker Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

VfL Witzhelden (-2008), Bayer Leverkusen (2008-2016)

Almanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 12 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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