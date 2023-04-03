Robin Bird kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Bird Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Bird adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Bird Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Bird 18 Eylül 2001 tarihinde Sankt Augustin şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Bird Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Robin Bird, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fortuna Düsseldorf II futbol takımında oynamaktadır. Fortuna Düsseldorf II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Bird'nin Fortuna Düsseldorf II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Bird Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Bird isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Bird Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Bird futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Vikt. Köln U17

1 Temmuz 2018 yılında Vikt. Köln U19

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2021 yılında Düsseldorf II

Robin Bird Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Bird şuan Fortuna Düsseldorf II takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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