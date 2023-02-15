Robin Book kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Book Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Book adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Book Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Book 5 Nisan 1992 tarihinde Helsingborg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Book Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Robin Book, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 19 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Book'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Book Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Book isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robin Book Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Book futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2010 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2011 yılında Ramlösa Södra

30 Kasım 2011 yılında Helsingborgs IF

8 Ocak 2012 yılında Eskilsminne

8 Ocak 2016 yılında Syrianska FC

25 Temmuz 2016 yılında GAIS

8 Ocak 2017 yılında Utsiktens BK

12 Ocak 2019 yılında Varbergs BoIS

8 Ocak 2020 yılında Örebro SK

25 Ağu 2020 yılında Varbergs BoIS

30 Kasım 2020 yılında Örebro SK

19 Mart 2021 yılında J-Södra IF

Robin Book Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Book şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Helsingborgs IF (-2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.