Robin Busset kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Busset Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Busset adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Busset Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Busset 25 Şubat 2000 tarihinde Genf şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Busset Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robin Busset, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Stade Nyonnais futbol takımında oynamaktadır. FC Stade Nyonnais takımına 17 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Busset'nin FC Stade Nyonnais ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Busset Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Busset isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Busset Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Busset futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Servette FC

3 Şubat 2020 yılında SC Kriens

30 Haziran 2021 yılında Servette FC

1 Temmuz 2021 yılında SC Kriens

22 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2022 yılında Stade Nyonnais

Robin Busset Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Busset şuan FC Stade Nyonnais takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robin Busset Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CS Chenois, Etoile Carouge, Servette FC

İsviçre U19 takımında 13 numaralı formasıyla 13 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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