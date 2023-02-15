Robin Dzabic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Dzabic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Dzabic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Dzabic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Dzabic 3 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Dzabic Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total Sport Agency yapmaktadır. Robin Dzabic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Landskrona BoIS futbol takımında oynamaktadır. Landskrona BoIS takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Dzabic'nin Landskrona BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Dzabic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Dzabic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robin Dzabic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Dzabic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Haziran 2020 yılında Värnamo

8 Ocak 2022 yılında Landskrona

Robin Dzabic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Dzabic şuan Landskrona BoIS takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Älmhults IF

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.