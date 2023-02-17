Robin Enrico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Enrico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Enrico adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Enrico Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Enrico 22 Ocak 1994 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Enrico Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robin Enrico, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Robin Enrico'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Enrico Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Enrico isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Enrico Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Enrico futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Yverdon Sport

31 Aralık 2013 yılında Neuchâtel Xamax

1 Ocak 2014 yılında Chaux-de-Fonds

1 Temmuz 2014 yılında Stade-Lausanne

1 Ocak 2017 yılında FC Bavois

Robin Enrico Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Enrico şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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