Robin Fellhauer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Fellhauer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Fellhauer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Fellhauer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Fellhauer 21 Ocak 1998 tarihinde Mannheim şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Fellhauer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Robin Fellhauer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV 07 Elversberg futbol takımında oynamaktadır. SV 07 Elversberg takımına 2 Eylül 2019 tarihinde katılmıştır. Robin Fellhauer'nin SV 07 Elversberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Fellhauer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Fellhauer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Fellhauer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Fellhauer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Saarbrücken U17

1 Temmuz 2014 yılında SC Freiburg U17

1 Temmuz 2015 yılında SC Freiburg U19

1 Temmuz 2017 yılında SC Freiburg II

2 Eylül 2019 yılında SV Elversberg

Robin Fellhauer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Fellhauer şuan SV 07 Elversberg takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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