Robin Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Gonzalez 26 Kasım 1998 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Robin de Jesús González Ruiz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Gonzalez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Chapter One Sports yapmaktadır. Robin Gonzalez, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 14 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Robin Gonzalez'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Robin Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Şubat 2020 yılında NK Vukovar 1991

Robin Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Gonzalez şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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