Robin Heusser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Heusser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Heusser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Heusser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Heusser 23 Mayıs 1998 tarihinde Aschaffenburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Heusser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASBW Sport Marketing yapmaktadır. Robin Heusser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Heusser'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Heusser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Heusser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Heusser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Heusser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2020 yılında SSV Ulm 1846

1 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Robin Heusser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Heusser şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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