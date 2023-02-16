Robin Heusser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Heusser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Heusser kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Heusser ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robin Heusser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Heusser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Heusser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Heusser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Heusser 23 Mayıs 1998 tarihinde Aschaffenburg şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Heusser Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASBW Sport Marketing yapmaktadır. Robin Heusser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Heusser'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Heusserboyu ve yaşı kaç

Robin Heusser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Heusser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Heusser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Heusser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Nürnberg U17

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg U19

1 Temmuz 2017 yılında Nürnberg II

1 Temmuz 2020 yılında SSV Ulm 1846

1 Temmuz 2022 yılında Wehen Wiesbaden

Robin Heusser kimdir

Robin Heusser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Heusser şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DJK Hain, SV Viktoria Aschaffenburg (-2013), 1.FC Nürnberg (2013-)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robin Heusser nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Luca Schnellbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Schnellbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luca Schnellbacher kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luca Schnellbacher Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mucahit Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mucahit Cakir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mucahit Cakir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nick Woltemade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Woltemade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nick Woltemade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nick Woltemade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Buyukkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Buyukkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Burak Buyukkaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Burak Buyukkaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları