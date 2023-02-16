Robin Himmelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Himmelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Himmelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Himmelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Himmelmann 5 Şubat 1989 tarihinde Moers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Himmelmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Robin Himmelmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Holstein Kiel futbol takımında oynamaktadır. Holstein Kiel takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robin Himmelmann'nin Holstein Kiel ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Himmelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Himmelmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robin Himmelmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Himmelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında TV Asberg Jgd.

1 Temmuz 2004 yılında SV Straelen U17

1 Temmuz 2005 yılında VfL Repelen U17

1 Temmuz 2006 yılında U. Solingen U19

1 Temmuz 2007 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2008 yılında RW Essen

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 II

11 Temmuz 2012 yılında St. Pauli

1 Şubat 2021 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Kiel

Robin Himmelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Himmelmann şuan Holstein Kiel takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SV Scherpenberg (1993-1999), TV Asberg (1999-2004), SV Straelen (2004-2005), VfL Repelen (2005-2006), 1.FC Union Solingen (2006-2007), Rot-Weiss Essen (2007-2008)

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