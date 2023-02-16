Robin Himmelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Himmelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Himmelmann kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Himmelmann ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robin Himmelmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Himmelmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Himmelmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Himmelmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Himmelmann 5 Şubat 1989 tarihinde Moers şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Himmelmann Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini neblung sportsnetwork yapmaktadır. Robin Himmelmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Holstein Kiel futbol takımında oynamaktadır. Holstein Kiel takımına 23 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robin Himmelmann'nin Holstein Kiel ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Himmelmannboyu ve yaşı kaç

Robin Himmelmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Himmelmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robin Himmelmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Himmelmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 1999 yılında TV Asberg Jgd.

1 Temmuz 2004 yılında SV Straelen U17

1 Temmuz 2005 yılında VfL Repelen U17

1 Temmuz 2006 yılında U. Solingen U19

1 Temmuz 2007 yılında RW Essen U19

1 Temmuz 2008 yılında RW Essen

1 Temmuz 2010 yılında Schalke 04 II

11 Temmuz 2012 yılında St. Pauli

1 Şubat 2021 yılında KAS Eupen

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

23 Ocak 2023 yılında Kiel

Robin Himmelmann kimdir

Robin Himmelmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Himmelmann şuan Holstein Kiel takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SV Scherpenberg (1993-1999), TV Asberg (1999-2004), SV Straelen (2004-2005), VfL Repelen (2005-2006), 1.FC Union Solingen (2006-2007), Rot-Weiss Essen (2007-2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robin Himmelmann nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Julius Hoffmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julius Hoffmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aslan Gok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aslan Gok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefan Kutschke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Kutschke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Abdurrahman Emek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdurrahman Emek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları