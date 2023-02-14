Robin Kalem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Kalem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Kalem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Kalem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Kalem 14 Temmuz 2002 tarihinde Stühlingen şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robin Tristan Kalem şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Kalem Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MÜLLER & PAPARIS RECHTSANWÄLTE / ATTORNEYS AT LAW yapmaktadır. Robin Kalem, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Schaffhausen futbol takımında oynamaktadır. FC Schaffhausen takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Kalem'nin FC Schaffhausen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Kalem Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Kalem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robin Kalem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Kalem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GC Zürich U16

1 Temmuz 2018 yılında GC Zürich U18

17 Haziran 2020 yılında Grasshoppers

31 Ağu 2021 yılında FC Schaffhausen

30 Haziran 2023 yılında Grasshoppers

Robin Kalem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Kalem şuan FC Schaffhausen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

SV Lottstetten (- bis 12/2007), Grasshopper Club Zürich (01/2008 - 06/2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.