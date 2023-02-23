Robin Kamber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Kamber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Kamber kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Kamber ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Kamber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Kamber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Kamber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Kamber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Kamber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Kamber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Kamber 15 Şubat 1996 tarihinde Basel şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Robin Roger Kamber şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Kamber Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ToKu Sports yapmaktadır. Robin Kamber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 16 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Kamber'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Kamber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Kamber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Kamber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Kamber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2012 yılında AKA Salzb. U18

9 Ekim 2012 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel U21

3 Şubat 2015 yılında Servette FC

30 Haziran 2015 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2015 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2016 yılında FC Winterthur

30 Haziran 2017 yılında FC Vaduz

1 Temmuz 2018 yılında Grasshoppers

18 Ocak 2020 yılında Slaven Belupo

3 Eylül 2020 yılında FC Schönenwerd

21 Eylül 2020 yılında FC Wil 1900

11 Ocak 2022 yılında Stade-Lausanne

16 Ağustos 2022 yılında Górnik Zabrze

Robin Kamber kimdir

Robin Kamber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Kamber şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Basel, Red Bull Salzburg

Robin Kamber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsviçre U19 takımında 8 numaralı formasıyla 16 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U17 takımında 14 numaralı formasıyla 28 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robin Kamber nereli

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