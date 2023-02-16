Robin Krausse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Krausse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Krausse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Krausse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Krausse 2 Nisan 1994 tarihinde Rudolstadt şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Krausse Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Robin Krausse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eintracht Braunschweig futbol takımında oynamaktadır. Eintracht Braunschweig takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Krausse'nin Eintracht Braunschweig ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Krausse Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rbnkrau39e/

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Robin Krausse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Krausse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Krausse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Krausse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2011 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2013 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2015 yılında Carl Zeiss Jena

29 Ocak 2016 yılında Paderborn

8 Ağu 2018 yılında FC Ingolstadt

1 Temmuz 2021 yılında E. Braunschweig

Robin Krausse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Krausse şuan Eintracht Braunschweig takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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