Robin Lauwers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Lauwers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Lauwers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Lauwers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Lauwers 18 Mart 1999 tarihinde Turnhout şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Lauwers Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMA yapmaktadır. Robin Lauwers, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hoogstraten VV futbol takımında oynamaktadır. Hoogstraten VV takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Lauwers'nin Hoogstraten VV ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Lauwers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Lauwers isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Lauwers Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Lauwers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Westerlo Alt.

1 Temmuz 2011 yılında Willem II/RKC Y.

1 Temmuz 2014 yılında Willem II U17

1 Temmuz 2015 yılında Willem II U19

1 Temmuz 2017 yılında Willem II U21

6 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında PSV U21

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

29 Ekim 2021 yılında Fremad Amager

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Hoogstraten VV

Robin Lauwers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Lauwers şuan Hoogstraten VV takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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