Robin Le Normand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Le Normand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Le Normand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Le Normand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Le Normand 11 Kasım 1996 tarihinde Pabu şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Le Normand Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AC Talent yapmaktadır. Robin Le Normand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Robin Le Normand'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Robin Le Normand Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ln_robin

http://www.instagram.com/lenormand_r/

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Robin Le Normand Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Le Normand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 35.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 35.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robin Le Normand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Le Normand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Brest B

4 Temmuz 2016 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2019 yılında Sociedad

Robin Le Normand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Le Normand şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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