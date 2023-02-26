Robin Limberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Limberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Limberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Limberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Limberg 10 Ekim 2001 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Limberg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Robin Limberg'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Limberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Limberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Limberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Limberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2018 yılında Pärnu Vaprus

Robin Limberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Limberg şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robin Limberg Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pärnu JK Vaprus (-2017)

Estonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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