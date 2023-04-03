Robin Littig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Littig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Littig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Littig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Littig 31 Mart 2003 tarihinde Bayreuth şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Littig Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Robert Schneider yapmaktadır. Robin Littig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Littig'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Littig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Littig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Littig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Littig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nürnberg Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2019 yılında Stuttgart U17

1 Temmuz 2020 yılında VfB Stuttg. U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Robin Littig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Littig şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SpVgg Bayreuth (-2015), 1.FC Nürnberg (2015-2018), VfB Stuttgart (2018-2022)

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