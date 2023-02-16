Robin Meissner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Meissner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Meissner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Meissner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Meissner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Meissner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Meissner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Meissner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Meissner 8 Ekim 1999 tarihinde Hamburg şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Robin Maximilian Meißner şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Meissner Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccertalk GmbH yapmaktadır. Robin Meissner, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Meissner'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Meissnerboyu ve yaşı kaç

Robin Meissner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Meissner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Meissner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Meissner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında St. Pauli Alt.

1 Temmuz 2014 yılında St. Pauli U17

1 Temmuz 2016 yılında St. Pauli U19

1 Temmuz 2018 yılında St. Pauli II

15 Temmuz 2020 yılında Hamburger SV II

1 Temmuz 2021 yılında Hamburg

30 Ocak 2022 yılında Hansa Rostock

30 Haziran 2022 yılında Hamburg

27 Temmuz 2022 yılında Viktoria Köln

30 Haziran 2023 yılında Hamburg

Robin Meissner kimdir

Robin Meissner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Meissner şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Willinghusener SC (-2012), FC St. Pauli (2012-2018)

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Robin Meissner nereli

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