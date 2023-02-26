Robin Mott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Mott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Mott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Mott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Mott 4 Ağustos 2004 tarihinde Viimsi Vald şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.Gerçek adı da Robin Mõtt şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Mott Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Mott'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Mott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Mott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Mott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Mott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında JK Vaprus U17

1 Ocak 2021 yılında Pärnu JK II

1 Ocak 2022 yılında Pärnu Vaprus

Robin Mott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Mott şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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