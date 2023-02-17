Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robin Ostrom ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Robin Ostrom kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ostrom Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Ostrom adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Ostrom Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Ostrom 9 Ağu 2002 tarihinde København şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Norveç,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Robin Dahl Østrøm şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Ostrom Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MB Sports yapmaktadır. Robin Ostrom, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Silkeborg IF futbol takımında oynamaktadır. Silkeborg IF takımına 23 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Ostrom'nin Silkeborg IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Robin Ostromboyu ve yaşı kaç

Robin Ostrom Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Ostrom isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Robin Ostrom Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Ostrom futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında B.93 U19

1 Ocak 2020 yılında B.93

31 Ocak 2020 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2021 yılında Odense BK

23 Ağu 2022 yılında Silkeborg IF

Robin Ostrom kimdir

Robin Ostrom Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Ostrom şuan Silkeborg IF takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Robin Ostrom Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Norveç U20 takımında 2 numaralı formasıyla 24 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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Robin Ostrom nereli

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