Robin Risser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Risser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Risser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Risser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Risser 2 Aralık 2004 tarihinde Colmar şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Robin Risser Birckel şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Risser Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Robin Risser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Strasbourg U19 futbol takımında oynamaktadır. Racing Strasbourg U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Risser'nin Racing Strasbourg U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robin Risser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Risser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Risser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Risser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Strasbourg U17

1 Temmuz 2021 yılında Strasbourg U19

Robin Risser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Risser şuan Racing Strasbourg U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robin Risser Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Bennwihr (2010-2015), SR Colmar (2015-2017), RC Strasbourg (2017-)

Fransa U19 takımında 1 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U18 takımında 1 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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