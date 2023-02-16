Robin Scheu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Scheu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Scheu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Scheu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Scheu 16 Şubat 1995 tarihinde Offenbach am Main şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Scheu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Robin Scheu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Scheu'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Scheu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Scheu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Scheu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Scheu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında K. Offenbach II

1 Temmuz 2015 yılında K. Offenbach

1 Temmuz 2017 yılında Fortuna Köln

1 Temmuz 2019 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

Robin Scheu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Scheu şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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