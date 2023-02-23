Robin Sid kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Sid Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Sid adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Sid Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Sid 21 Eylül 1994 tarihinde Inkoo şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Sid Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robin Sid, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Sid'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Sid Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Sid isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Sid Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Sid futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Ekenäs IF

1 Ocak 2014 yılında IFK Mariehamn

1 Ocak 2020 yılında SJK Seinäjoki

13 Temmuz 2021 yılında Ekenäs IF

27 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

Robin Sid Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Sid şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Robin Sid Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U20 takımında 22 numaralı formasıyla 12 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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