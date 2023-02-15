Robin Simovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Simovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Simovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Simovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Simovic 29 Mayıs 1991 tarihinde Malmö şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Aslen İsveç,Hırvatistan uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robin Simović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Simovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Robin Simovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 16 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Simovic'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robin Simovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Simovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Simovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Simovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Malmö U21

1 Mart 2010 yılında Lunds BK

30 Haziran 2010 yılında Malmö U21

1 Temmuz 2010 yılında Lilla Torg FF

1 Aralık 2010 yılında Malmö U21

1 Ocak 2011 yılında IFK Klagshamn

1 Ocak 2012 yılında Ängelholms FF

6 Şubat 2013 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2016 yılında Nagoya Grampus

10 Ocak 2018 yılında Omiya Ardija

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

12 Şubat 2020 yılında AS Livorno

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

31 Ağu 2020 yılında Odds BK

16 Şubat 2021 yılında Varbergs BoIS

Robin Simovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Simovic şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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