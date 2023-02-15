Robin Tranberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Tranberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Tranberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Tranberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Tranberg 6 Şubat 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Tranberg Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Robin Tranberg, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Robin Tranberg'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Robin Tranberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Tranberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Tranberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Tranberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Hammarby

1 Ağu 2012 yılında Enköpings SK

30 Kasım 2012 yılında Hammarby

1 Ocak 2014 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2016 yılında GIF Sundsvall

1 Ocak 2017 yılında Dalkurd

1 Ocak 2020 yılında Varbergs BoIS

Robin Tranberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Tranberg şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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