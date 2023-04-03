Robin Ucar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ucar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Ucar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Robin Ucar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Robin Ucar 22 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. İsviçre,Türk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Robin Ucar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROFUNDO Sports Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 28 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Ucar'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Robin Ucar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Robin Ucar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
7 Ağustos 2020 yılında FC Prishtina BE
28 Temmuz 2021 yılında FC Thun U21
Robin Ucar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Robin Ucar şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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