Robin Ungerath kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ungerath Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Ungerath adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Ungerath Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Ungerath 19 Aralık 1998 tarihinde Rosenheim şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Ungerath Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robin Ungerath, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 20 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Ungerath'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Ungerath Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Ungerath isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Ungerath Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Ungerath futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında TSV Wasserburg

1 Temmuz 2021 yılında W. Burghausen

20 Ocak 2022 yılında SV Ried

Robin Ungerath Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Ungerath şuan SV Ried takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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