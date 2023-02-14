Robin Wildhaber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Wildhaber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Wildhaber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Wildhaber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Wildhaber 30 Ocak 2002 tarihinde Bern şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen İsviçre,Peru uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Robin Olivier Wildhaber Gallardo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Wildhaber Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Robin Wildhaber, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Bellinzona futbol takımında oynamaktadır. AC Bellinzona takımına 15 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robin Wildhaber'nin AC Bellinzona ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Robin Wildhaber Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/robin.w1ldhaber/

Robin Wildhaber Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robin Wildhaber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robin Wildhaber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Wildhaber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ekim 2017 yılında FC Köniz II

30 Haziran 2018 yılında BSC YB U16

24 Eylül 2018 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2019 yılında FC Köniz

15 Temmuz 2021 yılında AC Bellinzona

16 Mart 2022 yılında UTC

31 Aralık 2022 yılında AC Bellinzona

Robin Wildhaber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Wildhaber şuan AC Bellinzona takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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