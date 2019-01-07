Robin Yalçın, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor

Çaykur Rizespor ile bağlarını koparan Robin Yalçın sarı kırmızılı ekibe transfer oluyor...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da orta saha oyuncusu Robin Yalçın'ın sözleşmesi feshedilmişti. Çaykur Rizespor'dan ayrılan Yalçın'ın yeni durağı ise belli oldu. Asistanaliz.com'un özel haberine göre Rizesporlu Robin Yalçın, Evkur Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor. Robin Yalçın'ın bugün Malatya'nın Belek'teki kampına katıldığı ve teknik direktör Erol Bulut ile görüşme yaptıktan sonra da anlaşmaya varıldığı belirtildi. Gerekli işlemlerin ardından transfer resmen açıklanacak.

DHA