Robin Ziegele kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robin Ziegele Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robin Ziegele adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robin Ziegele Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robin Ziegele 13 Mart 1997 tarihinde Wolfsburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robin Ziegele Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Tenet Football yapmaktadır. Robin Ziegele, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FSV Zwickau futbol takımında oynamaktadır. FSV Zwickau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robin Ziegele'nin FSV Zwickau ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Robin Ziegele Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ziegele_robin/

Robin Ziegele Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robin Ziegele isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Robin Ziegele Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robin Ziegele futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Wolfsburg Alt.

1 Temmuz 2012 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2014 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsburg II

12 Temmuz 2019 yılında E. Braunschweig

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

17 Eylül 2021 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2022 yılında FSV Zwickau

Robin Ziegele Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robin Ziegele şuan FSV Zwickau takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robin Ziegele Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TSG Mörse (-2004), VfL Wolfsburg (2004-2016)

Almanya U18 takımında 14 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.