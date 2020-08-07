Robinho, Başakşehir'den ayrıldı!

Tecrübeli futbolcu Robinho, İstanbul Başakşehir'den ayrıldı. 2018 yılından itibaren Türkiye'de futbol oynayan Brezilyalı yıldız, 2019 Ocak ayında Sivasspor'dan Başakşehir'e transfer olmuştu. Başakşehir kulübünde 1 buçuk sezon top koşturan Robinho, kulüpten resmen ayrıldı.

Başakşehir ayrılığı, "Hem mütevazı kişiliği, hem de karakteriyle örnek bir sporcu olan Robinho’nun kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." diye duyurdu.

Robinho, Başakşehir'de forma giydiği sürece, 43 maça çıktı. 43 maçta 4 gol 3 asistle oynayan tecrübeli futbolcunun kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu.

İşte Başakşehir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: