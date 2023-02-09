Robinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robinho 19 Ocak 1995 tarihinde Madalena şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Wellington Barbosa de Lisboa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robinho Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Madeira Sports yapmaktadır. Robinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Botafogo Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Robinho'nin Botafogo Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 10 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Robinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/RobShow95

http://www.instagram.com/robshow7/

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Robinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Robinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Robinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Ceará SC

28 Temmuz 2015 yılında Confiança-SE

26 Ekim 2015 yılında Ceará SC

20 Ocak 2016 yılında Novo Hamburgo

18 Nisan 2016 yılında Ceará SC

1 Haziran 2017 yılında Cuiabá-MT

18 Eylül 2017 yılında Ceará SC

1 Ocak 2018 yılında Santa Cruz

28 Ağu 2018 yılında Ceará SC

1 Ocak 2019 yılında Ceará

18 Ocak 2019 yılında Columbus Crew

11 Temmuz 2019 yılında Orlando

2 Mart 2021 yılında Confiança-SE

24 Ocak 2022 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2023 yılında Botafogo-SP

Robinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robinho şuan Botafogo Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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