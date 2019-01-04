Robinho yarın imzalıyor

Medipol Başakşehir, yeni transferi Robinho için yarın Fatih Terim Stadyumu'nda bir imza töreni düzenleyecek.

Süper Lig'in ilk yarısında DG Sivasspor formasıyla başarılı bir performans sergileyen Robinho'nun lider Medipol Başakşehir'e transfer olduğu geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Brezilyalı yıldız, resmi imzayı ise yarın atacak. 3 İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın da katılımıyla gerçekleşecek tören saat 12.30'da başlayacak. Robinho, imzaların atılmasının ardından ise takımla birlikte ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gidecek.

Kaynak: İHA