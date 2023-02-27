Robins Kokaritis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robins Kokaritis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robins Kokaritis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robins Kokaritis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robins Kokaritis 21 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Letonya uyrukludur.Gerçek adı da Robins Kokarītis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robins Kokaritis Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Tukums 2000 futbol takımında oynamaktadır. FK Tukums 2000 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Robins Kokaritis'nin FK Tukums 2000 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robins Kokaritis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robins Kokaritis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Robins Kokaritis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robins Kokaritis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Ventspils

1 Temmuz 2021 yılında Tukums

Robins Kokaritis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robins Kokaritis şuan FK Tukums 2000 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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