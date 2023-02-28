Robinson Alzamora kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robinson Alzamora Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robinson Alzamora adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robinson Alzamora Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robinson Alzamora 12 Ağustos 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Robinson Esteban Alzamora Llocclla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robinson Alzamora Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Domenica Sports Argentina yapmaktadır. Robinson Alzamora, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Academia Deportiva Cantolao futbol takımında oynamaktadır. Academia Deportiva Cantolao takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Robinson Alzamora'nin Academia Deportiva Cantolao ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Robinson Alzamora Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/robinsonalzamora/

http://www.facebook.com/RobinsonEstebanAlzamora

Robinson Alzamora Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robinson Alzamora isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Robinson Alzamora Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robinson Alzamora futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Nisan 2019 yılında Sport Loreto

1 Mart 2021 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2022 yılında AD Cantolao

Robinson Alzamora Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robinson Alzamora şuan Academia Deportiva Cantolao takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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